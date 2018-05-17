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17 Mayıs 2018 11:39

Başhekim Parlak, serviste yatan hastalara ‘Kur’an-ı Kerim’ hediye etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Başhekim Parlak, serviste yatan hastalara ‘Kur’an-ı Kerim’ hediye etti

17 Mayıs 2018 11:39

Dr. Mehmet Parlak, beraberindekiler ile birlikte hastane servisinde yatan hastalara ‘Kur’an-ı Kerim’ hediye etti.


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, beraberinde başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Cafer Alhan ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Şahabettin Işık ile birlikte ‘Manevi Destek Birimi’ eşliğinde Ramazan-ı Şerif münasebetiyle hastanede hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM), fizik tedavi ve nöroloji servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek “Kur’an-ı Kerim şifadır” diyerek Kur’an-ı Kerim hediye ettiler. Başhekim Doç. Dr. Parlak ve beraberindekiler, hastalara ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduktan sonra servislerden ayrıldılar.




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