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30 Nisan 2018 15:31

Başhekim Parlak’tan hastalara ‘Kandil’ ziyareti

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

Başhekim Parlak’tan hastalara ‘Kandil’ ziyareti

30 Nisan 2018 15:31

Dr. Mehmet Parlak, Berat Kandili nedeniyle hastaları ziyaret etti.


Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, beraberindeki Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral ve Manevi Destek Birim Sorumlusu Cihan Bayraktar ile hastanede yatmakta olan hastaları ‘Berat Kandili‘ nedeniyle ziyaret ederek; gül, hadis-i şerif kartelası ve kandil çöreği verdiler.


Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak; diyaliz servisi, palyatif servisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi servisleri ziyaret etiklerini ve karşılıklı dualar istediklerini söyledi.


Ziyaretten mutlu olan hastalar ise, hastane yönetimine teşekkürlerini ilettiler.




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