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13 Haziran 2018 14:58

Basın ve siyasiler iftarda buluştu

Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şubesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde kentteki basın mensupları ile STK temsilcileri ve siyasiler bir araya geldi.

Basın ve siyasiler iftarda buluştu

13 Haziran 2018 14:58


İskele Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık; amaçlarının, birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirterek; "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğinde, basın mensuplarını ve siyasileri bir araya getiriyoruz. Birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda bir araya gelmeye çalışıyoruz“ dedi.


Konuşmalarında Van ve Türkiye için hizmet veren tüm siyasetçilere teşekkür eden Yazlık, “Yeni dönemde de milletvekili mazbatasını alarak mecliste bizleri temsil edecek olan tüm adaylara başarılar diliyoruz. Bugüne kadar ilimize hizmet etmiş kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birbirimizi seveceğiz, birbirimizi doğru anlayacağız. Kendimiz için değil, kentimizin geleceği açısından bazı zorluklara göğüs germek zorundayız. Caddede dolaştığımızda birbirimizin yüzüne bakacak erdemliliğimizi her zaman korumalıyız. Bu anlamda bizler Van basını olarak, bugün böyle bir iftar programı düzenledik. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur" ifadelerini kullandı.


AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar AK Parti Eski İl Başkanı Zahir Soğanda’nın da birer konuşma yaptığı program, plaket töreni ile sona erdi.




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