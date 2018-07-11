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11 Temmuz 2018 12:26

Basınspor ile VASKİ arasında dostluk maçı

Van’daki gazetecilerden oluşan Basınspor ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) yöneticilerinin yer aldığı takım arasında halı sahada dostluk futbol maçı yapıldı.

Basınspor ile VASKİ arasında dostluk maçı

11 Temmuz 2018 12:26


VASKİ takımında Genel Müdür Ali Tekataş, Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ve Mustafa Numan Özdağ, Nazım Akman, Burak Akman, Gökhan Yıldız, Rahmi Alkol ve Kadir Han Tekataş forma giydi. Basınspor ise Şükrü Akyüz teknik sorumluluğunda değişmeli olarak; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Ziya Türk, Kenan Gül, Zeki Yiğit, Necat Hasar, Cemal Aşan, Baki Karaca, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can ile sahaya çıktı.


Maçın ilk yarısını VASKİ Takımı 3-1 önde tamamladı. VASKİ takımının gollerini Genel Müdür Ali Tekataş, Nazım Akman ve Muman Özdağ kaydederken, Basınspor’un tek golünü ise Cemal Aşan attı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Basınspor, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can’ın golleriyle skoru 3-3 yaptı.


Erken toparlanan VASKİ takımı; Emrah Çayırlı ile 4-3 öne geçerken, Basınspor Cemal Aşan ile skoru eşitledi.


Maçın sonlarına doğru VASKİ takımı, Genel Müdür Ali Tekataş’ın güzel golü ile 5-4 öne geçti. Basınspor da Bişar Ulutaş’ın attığı golle skoru bir kez daha eşitlerken, maçın son dakikasında Baki Karaca attığı golle durumu 6-5 yaptı.


Maçta başka gol olmayınca Basınspor karşılaşmayı kazanmayı başardı.


Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, maç sonrası yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.




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