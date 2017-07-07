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07 Temmuz 2017 10:32

Başkale Belediyesi Eğitim Yuvasında servis hizmeti

Van’ın Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, belediyeye yeni alınan minibüsün 30 öğrenciye eğitim hizmeti veren Minik Eller Okulöncesi Eğitim Yuvasında eğitim alan öğrencilerin taşınması için görevlendirdi.

Başkale Belediyesi Eğitim Yuvasında servis hizmeti

07 Temmuz 2017 10:32


Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ’Minik Eller Okulöncesi Eğitim Yuvası’nda 4-6 yaş arasındaki 30 öğrenci, hafta içi her gün sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 saatleri arasında 5 öğretmen tarafından temel dini bilgiler, Kur’an kursu, el becerileri, resim ve görsel alanlarda eğitim alıyor. Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, eğitim yuvasına gelen öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde taşınması için belediyeye yeni alınan minibüsü çocukların hizmetine sundu.


Şoförünün yanı sıra içinde 1 öğretmen ve 1 de refakatçinin bulunduğu minibüs, her sabah çocukları tek tek evlerinden alarak güvenli bir şekilde okula getirip, öğleden sonra da tekrar evlerine bırakıyor.


Daha önce eğitim yuvasını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi ve güzel ortamlarda eğitim fırsatı bulmaları için imkanlarımız dâhilinde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.


Vatandaşlar ise, çocuklarına her gün servis ile eğitim yuvasına götürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Öztürk’e teşekkür ettiler.




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