Başkale Belediyesi, engelli vatandaş için yol yaptı

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Albayrak Mahallesi’nde yaşayan ve çocukken geçirdiği havale sonucu engelli kalan 16 yaşındaki Nihat Yıldız adlı vatandaşın evininin önüne kadar yol yapıldı. Konuyla lgili açıklamalarda bulunan Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak yaptıkları her türlü hizmette engelli vatandaşları asla ihmal etmediklerini ve onları düşünerek uygulamalar yaptıklarını belirtti. Belediye hizmetlerinde önceliğin engelli vatandaşlar olduğunu dile getiren Başkan Vekili Öztürk, kendilerine başvurmaları halinde her engelli vatandaşa öncelikli hizmet gideceğinin altını çizdi.

Yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti belediye ekiplerine teşekkür ederek ifade eden engelli vatandaşın ağabeyi Fikret Yıldız ise, ilk defa bir başkanın bu kadar duyarlı olduğunu belirterek, “Yolumuz yoktu. 14 yıldır kardeşimi hastaneye götürmek için sırtımızda taşıyorduk. Belediyemize yaptığımız başvuru neticesinde ekipler gelip bize yol yaptı. Emeği geçen, sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Devlet yetkililerine teşekkür eden amca Şükrü Yıldız da, “Kardeşimin çocuğu yıllardır engelli ve yolu yoktu. Kaç yıldır çocuğunu sırtıyla taşıyordu. Allah devletimizden razı olsun, gelip bize yol yaptı” diye konuştu.