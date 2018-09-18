Başkale belediyesi fırınları denetledi

Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafında üretilen unlu mamullerin sağlıklı ortamda üretilmesinin yanı sıra iş yeri evrakları da kontrol edildi. Yapılan denetimde, sağlıksız koşullara rastlanmazken eksikler sözlü ve tutanaklar halinde iş yeri sahibine hatırlatıldı. Ekmek gramajı ve sağlık koşulları için sürekli denetimler yaptıklarını aktaran Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, “Halkın sağlığını ön planda tutarak, gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Fırınlar da genel temizlik, portör ve sağlık muayene cüzdanlarının da kontrolünü gerçekleştirerek eksikleri sözlü ve tutanaklar halinde belli süre vererek uyarıda bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz sıkı denetimlerle gösteriyor ki esnaf arkadaşlarımız istenilen düzeye gelmiş durumdalar. Bundan dolayı zabıta ekiplerimize ve iş yeri işletmecilerine teşekkür ediyorum” dedi.