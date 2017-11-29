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29 Kasım 2017 13:51

Başkale Belediyesi kışa hazır

Van’ın Başkale Belediyesi, kış ayları öncesinde karla mücadele ve zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Başkale Belediyesi kışa hazır

29 Kasım 2017 13:51


Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Garaj Amirliği ekipleri, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri aldı. Buna göre 4 kepçe, 1 loder, 1 greyder, 2 tuzlama aracı, 2 kar küreme aracı, 2 damperli kamyon, 2 pick-up ve 25 personel, kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için görevlendirildi.


Yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçede, vatandaşların sorun yaşanmaması için belediye bünyesinde kriz masası oluşturdu. Araç filosunu hazır beklettiren belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.


Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk, Başkale ilçesinin kış şartlarının çetin yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirterek, “Kar kalınlığının zaman zaman bir metreyi geçtiği ilçemizde kış ayları çetin geçmektedir. Yüzden fazla mahalle ve yerleşim yeri bulunan ilçemizde, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları başlatan ekiplerimiz, kış aylarında hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürecektir” dedi.




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