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07 Haziran 2018 11:38

Başkale Belediyesinden çalışma seferberliği

Van’ın Başkale Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin dört bir yanında çalışma başlattı.

Başkale Belediyesinden çalışma seferberliği

07 Haziran 2018 11:38


Başkale Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde altyapı, yol bakım ve onarımı ile beton boru döşeme çalışmalarını başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özverili bir çalışmayla ilçenin merkez ve kırsal mahallerinde yol bakım onarım ile olası sel taşkınlarını önlemek ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kanallar temizlenerek, merkez ve birçok kırsal mahallede beton boru değişimi ve onarımı yapıldı. Yağmur ve kar nedeniyle bozulan yollarda stabilize yol çalışması ve yol genişletme çalışmaları da yapılarak bakım ve onarımdan geçirildi.


İlçede yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, “İlçe ve mahallelerimizde altyapı ve üst yapı alanında çalışmalarımız sürüyor. Başkale Belediyesi olarak ilçelerimizde aralıksız çalışma seferberliğimiz devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde devam eden altyapı ve diğer hizmetlerimizin tamamlanmasıyla birlikte ilçelerimiz daha güzel bir yerleşim merkezlerine dönüşecek” dedi.




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