Başkale Belediyesinden hummalı çalışma

Başkale Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde altyapı, yol bakım ve onarımıyla parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özverili bir çalışmayla mahallenin cadde ve sokaklarını kilit taşı ile kaplıyor. Yeni Mahalle’de bulunan sanayi sitesi ile Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerinde bulunan cami ve taziye evlerinin önü parke taşı ile kaplandı.

Ayrıca, sel taşkınlarını önlemek ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kanallar temizlenerek, birçok kırsal mahallede beton boru değişimi ve onarımı yapıldı. Yağmur ve kar nedeniyle bozulan yollarda stabilize yol çalışması ve yol genişletme çalışmaları da yapılarak bakım ve onarımdan geçirildi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, “İlçe ve mahallelerimizde altyapı ve üst yapı alanında hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Başkale Belediyesi olarak ilçelerimizdeki yatırım seferberliği devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde devam eden altyapı ve diğer hizmetlerimizin tamamlanmasıyla birlikte ilçelerimiz daha güzel bir yerleşim merkezlerine dönüşecek” dedi.