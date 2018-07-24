Başkale Belediyesinden hummalı çalışma

Özellikle bahar aylarında yağmur sularının tehlike oluşturduğu alanda yapılan çalışmalar, mahalle halkını memnun etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, bahar aylarında Azıklı Mahallesi’nin ortasından geçen derenin su seviyesinin armasıyla mahalleyi ikiye böldüğünü belirterek, “Mahalle sakinleri karşıya geçmek için ilkel yöntemler kullanıyordu, bu da tehlike arz ediyordu. Gelen talepler neticesinde vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Dereye kutu menfezler yerleştirerek sorunu çözüme kavuşturduk. Toplamda derenin içinde 16 metrelik bir menfez yerleştirme çalışmasını bitirdik. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirerek daha yaşanılabilir bir şehir için çalışıyoruz. Kırsal mahallere hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Açıkağıl, Kavurgalı ve Yavuzlar taziye evlerimizin yapımında sona gelindi. Önceden belirlediğimiz programa aldığımız kırsal mahallerimizde parke taşı çalışmalarımız sürüyor. Yapılan bu çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Azıklı Mahalle Muhtarı Ejder Ayhan ise, mahallenin ortasından dere geçtiğini belirterek, “Kışın biriken kar kütleri bahar aylarında erimeye başlayınca ve yağmur da yağınca artan dere suyundan mahallemiz ikiye bölünüyordu. Ulaşım sağlayamıyorduk. Dilekçe ile başvurduk. Belediye ekipleri mahallemize menfez köprü yaptılar. Başta Belediye Başkanımız Abdulselam Öztürk olmak üzere tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.