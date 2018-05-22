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22 Mayıs 2018 09:49

Başkale Belediyesinden iftar yemeği

Van’ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye tarafından yeni yapılan Kent Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Başkale Belediyesinden iftar yemeği

22 Mayıs 2018 09:49


İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiği günden bu yana halkla iç içe olan Kaymakam Öztürk, iftar öncesi ve sonrası mahalle sakinleriyle sohbet edip dertlerini dinledi. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Öztürk, tüm Başkale halkının Ramazan ayını tebrik ederek, “İlçemizde geçmiş yıllarda bu huzur ortamı yoktu. Bu ortamı sizler sağladınız. Bir yıl boyunca belediye olarak parklar, kent meydanları yaptık. İlçemizde altyapı çalışmaları ve 28 kilometre sıcak asfalt işi gerçekleştirdi. İlçemize Van’ın en büyük projelerinden olan yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.




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