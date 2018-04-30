Başkale Belediyesinden kandil simidi

Başkale Belediyesi, Berat Kandili münasebetiyle ilçede bulunan cami önlerinde, hastane ve çarşı merkezinde vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Simit ikramlarını alan vatandaşlar, Başkale Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, “Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili, merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı, kurtuluş, af ve arınma gecesidir. Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkânının bulunacağı bu özel gecede birlik, beraberlik ve huzurumuzun artmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Berat Kandili’nin İslam alemine, ülkemize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.