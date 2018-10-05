Başkale Belediyesinden kaynaşma yemeği

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Belediyesi personeli ile yemekte bir araya geldi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, Başkale Belediyesinde çalışan personel tarafından organize edilen yemek davetine katıldı. Başkale Belediyesi Garaj Amirliğinin bahçesinde düzenlenen öğle yemeğine Belediye Başkan Vekili Asım Solak, belediye başkan vekili yardımcıları Ekrem Dere ve Ahmet Alkan da katıldı.