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Başkale Belediyesinden kış hazırlığı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kış mevsimi öncesi birim amirleriyle bir toplantı yaptı.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kış mevsimi öncesi birim amirleriyle bir toplantı yaptı.


Başkale Belediyesi Garaj Amirliğinde birim müdürleriyle toplantı yapan Solak, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Solak; kış koşullarına yönelik tüm önlemlerin hazır olduğunu kaydetti. Zorlu kış şartlarına karşı hazırlıkların yapıldığını belirten Asım Solak, “İlçede çetin geçen kış mevsimi için belediye olarak araç filomuz ve 24 saat süreyle görevi başındaki personelimizle günlük hayatta aksaklık yaşanmaması adına tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.


Belediye birim müdürlerinin yanı sıra belediye başkan vekili yardımcıları Ekrem Dere ve Ahmet Alkan'ın da katıldığı toplantıda, yapılması planlanan ve tamamlanan projeler de konuşuldu.

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