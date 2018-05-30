Başkale Belediyesinden modern kafe

İçişleri Bakanlığınca Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Abdulselam Öztürk, belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelere de imza atıyor. İhalesi gerçekleştirilen ve 2 ayda bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında Tepebaşı Mahallesi’nde 54 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan mesire alanı ve meyve bahçesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve daha iyi zaman geçirmesi amacıyla modern kafenin yapımı için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 200 metrekarelik alanda inşa edilecek kafede mutfak, mescit, bebek emzirme odası ve hizmet bölümünün de yer alacağı belirtildi.

Vatandaşlar, projelerden dolayı Öztürk’e teşekkür etti.