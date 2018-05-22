Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu

Başkale Belediyesi, hayata geçireceği projeyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan meyve bahçesi ve mesire alanının hemen yanında inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu, ilçe için büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkâri ve Yüksekova’dan da insanların gelip yüzme imkânı bulabileceği tesis, 3 bin 200 metrekare olan üzerinde yapılacak. Yapının bodrum katında fitness salonu, soyunma odaları, seyirci lavaboları, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar yer alacak. Yapının zemin katı giriş fuayesi, 25 metre 6 kulvar yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, yönetici odaları, soyunma odaları ve büro birimleri, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 156 kişilik seyirci tribünü bulunacak.

İhalesi gerçekleştirilen proje, 540 günde tamamlanarak hizmete girecek.