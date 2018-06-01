Başkale Belediyesinden yeni taziye evleri

Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda Kavurgalı, Açıkağıl ve Yavuzlar mahallelerinde yeni taziye evi inşa çalışmaları devam ederken, mevcut bulunan taziye evleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Kavurgalı, Açıkağıl ve Yavuzlar mahalleri taziye evleri yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.

Mahalle sakinleri olarak çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’e çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.