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01 Haziran 2018 10:50

Başkale Belediyesinden yeni taziye evleri

Van’ın Başkale Belediyesi, vatandaşların acılı günlerinde taziyelerini rahat bir ortamda kabul etmeleri amacıyla yaptırdığı taziye evlerini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Başkale Belediyesinden yeni taziye evleri

01 Haziran 2018 10:50


Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda Kavurgalı, Açıkağıl ve Yavuzlar mahallelerinde yeni taziye evi inşa çalışmaları devam ederken, mevcut bulunan taziye evleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Kavurgalı, Açıkağıl ve Yavuzlar mahalleri taziye evleri yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.


Mahalle sakinleri olarak çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’e çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.




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