Başkale de fedakâr öğretmenler okul boyadı

Van'ın Başkale ilçesinde merkez Başkale İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, 13 derslikli okulun duvarlarını boyadı.

Başkale ilçesindeki merkez Başkale İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, okullarını boyadı. Okulda görevli öğretmenler, eğitim öğretim yılı başında boyanamayan okulun iç ve dış duvarlarını, okul yönetiminin sunduğu destekle boyadı. İlçe merkezinde bulunan 13 derslik 240 öğrencisi olan merkez Başkale İlkokullu öğretmenleri okulla bir gün kala sıraları dizerek okullarını hazır hale getirdiler. Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin daha temiz bir ortamda eğitim hizmeti vermek için fedakarlık örneği sergileyerek okulu boyadığını söyledi. Okulda boyaya ihtiyaç duyulduğu için öğretmenlerle çalışma başlattıklarını belirten Özkara, "Okulumuz tatil döneminde boyanamadı. Bu ihtiyaç üzerine 200 kilo boya temin ettik. 13 öğretmenle 3 gün boyunca okulun iç ve dış cephe duvarlarını boyadılar. Öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmen arkadaşlarımız iç ve dış duvarla hatta okullardaki sıralar bile boyandı. Çalışmanın ardından okul güzel bir görünüme kavuştu. Böylece hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz mutlu oldu” dedi.