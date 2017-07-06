Başkale Kültür Merkezi Projesi tamamlandı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Abdulselam Öztürk’ün talimatıyla ilçede vatandaşlara daha önce görmedikleri hizmeti sunabilmek için çalışmalara hız verildi. Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk, içerisinde ilçe belediye binasının da yer alacağı kültür merkezinin proje çalışmasının tamamlandığına dikkat çekerek, kısa sürede ihalesi yapılacağı müjdesini verdi. Abdulselam Öztürk, ilçenin can damarı olacak kültür merkezinin arsa alanının 3 bin 200 metrekare ve hizmet alanın ise 4 bin 002,20 metrekare olduğunu ifade etti. Öztürk, “3 katlı kültür merkezi projemiz kapsamında ilçe belediye hizmet binası, 350 kişilik çok amaçlı salon, derslik, halkoyunları, dil kursları, sanatçı hazırlık odası, sergi salonları, kafeterya, atölyeler ve kütüphane bulunacak” dedi.