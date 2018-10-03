Başkale ot yangını

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot kül olurken, tandır ve ahır ise hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Kavurgalı Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ot yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yakında bulunan tandır ve ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 3 saat sürede su ve köpüklü müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Başkale Belediyesine ait iş makinelerinin de müdahale ettiği yangında, 2 bin bağ ot kül olurken, tandır ve ahır ise hasar gördü.