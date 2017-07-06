Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 13:59

Başkale şehidi memleketine uğurlandı

Van’ın Başkale ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın naaşı memleketi Aydın’a uğurlandı.

Başkale şehidi memleketine uğurlandı

06 Temmuz 2017 13:59


Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçe sınırları içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan için Van’da askeri tören düzenlendi. Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın yaptığı duanın ardından tören mangasındaki askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehit Ceylan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, defin işleminin gerçekleşeceği Aydın iline götürülmek üzere tekbirler eşliğinde askeri uçağa konuldu.


Şehit Ceylan’ın eşi ve diğer aile fertlerinin de hazır bulunduğu törene Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu’nun yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile kurum amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.


Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, Van-Hakkari karayolu üzerinde mayın/EYP araması yapan time yönelik saldırı sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bu sabaha karşı şehit olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!