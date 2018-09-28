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Başkale Spor Kulübünden kaynaşma yemeği

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Spor Kulübü yetkilileri ve ilçedeki kurum amirleriyle yemekte bir araya geldi.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Spor Kulübü yetkilileri ve ilçedeki kurum amirleriyle yemekte bir araya geldi.


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak, Başkale Spor Kulübü tarafından organize edilen yemek davetine katılarak, kurum amirleri ile birlikte yemek yedi. İlçedeki bir lokantada düzenlenen öğle yemeğine Asım Solak, Başsavcı Vekili Mehmet Demir, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, Hakim Mahmut Serkan Sancak, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ve kurum amirleri ile esnaflar katıldı.

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