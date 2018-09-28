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Başkale standına ziyaretçilerden yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi tarafından 9.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarında açılan stant büyük ilgi gördü.


Başkale Belediye tarafından açılan Kadın Emeği Pazarı'nda üretilen kilimler ve ilçeye özgü tarihi ve turistik yerlere ait görsellerin yer aldığı stant, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Belediye Başkan Vekilli Asım Solak da 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarındaki stantta incelemelerde bulunarak, belediye bünyesindeki kurslarda imal edilen ürünlerin de tanıtımını yaptı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarındaki Başkale standını gezdi. Vali Zorluoğlu ile beraberindekiler, belediye bünyesindeki kurslarda yapılan el sanatları ve kilimleri inceledi.


Vali Zorluoğlu, el emeği ile dokunan kilimlerle ilgili Kaymakam Asım Solak ve öğretmenlerden bilgi alırken, kursiyerlerle bol bol sohbet etti.

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