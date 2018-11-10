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Başkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesinde anma töreni düzenlendi.


Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 09,05'te ise siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden program resim- şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.


Anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asim Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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