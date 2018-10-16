Başkale'de 108 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 108 kaçak şahıs yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında İran sınırındaki Sultan Çayır mevkii yakınlarında üç ayrı grubun seyir halinde ilerlediği tespit edildi. Durdurulan grupların yurda yasadışı yollardan giriş yapan 108 Afganistan ve Pakistan uyruklu yabancı şahıs oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şahıslara, İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.