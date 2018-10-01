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Başkale'de 161 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 161 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 161 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar, Albayrak, Güzeldere ve Çaldıran jandarma karakol komutanlığı ekiplerinin sınırdaki devriye görevleri sırasında toplam 161 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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