Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlanırken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Asım Solak, ilçedeki gazileri evlerinde tek tek ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde yapılan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Garnizon Komutan Vekilli Piyade Yarbay Emre Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Emniyet Müdürü Adil Metin, Belediye Başkan yardımcıları Ekrem Dere ve Ahmet Alkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kıbrıs gazisi Memet Arvasi ile Kore gazisi Mahmut Burak evlerinde ziyaret edildi. Gazilere günün anısına çiçek verilirken, gazilerin torunlarına da çeşitli hediyeler bırakarak ev ziyaretlerini tamamladıalr.