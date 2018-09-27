Başkale'de 2 bin bağ ot kül oldu

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde saat 09.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mehmet Yalçın isimli vatandaşa ait 2 bin bağ ot, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saat sürede su ve köpüklü müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bir itfaiye aracı, 3 personel ve vatandaşların da yardım ettiği yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.