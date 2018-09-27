İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkale'de 2 bin bağ ot kül oldu

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot kül oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Budak Mahallesi'nde saat 09.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mehmet Yalçın isimli vatandaşa ait 2 bin bağ ot, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saat sürede su ve köpüklü müdahale sonucu kontrol altına alındı.


Bir itfaiye aracı, 3 personel ve vatandaşların da yardım ettiği yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.