Başkale’de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İran İslam Cumhuriyeti’nden Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’ne yasadışı yollardan giriş yapmak isteyen şüpheliler, Sualtı Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan “dur” ihtarına uymayarak tekrar İran tarafına kaçtılar. Şüphelilerin bırakarak kaçtıkları 8 at ve atların sırtında yüklü bulunan çuvallar içerisinde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi’ndeki İran sınır hattında Alparslan Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca yapılan müdahale sonucunda 2 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.