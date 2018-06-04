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04 Haziran 2018 10:06

Başkale’de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınır hattında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale’de 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

04 Haziran 2018 10:06


İran İslam Cumhuriyeti’nden Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’ne yasadışı yollardan giriş yapmak isteyen şüpheliler, Sualtı Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan “dur” ihtarına uymayarak tekrar İran tarafına kaçtılar. Şüphelilerin bırakarak kaçtıkları 8 at ve atların sırtında yüklü bulunan çuvallar içerisinde 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi’ndeki İran sınır hattında Alparslan Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca yapılan müdahale sonucunda 2 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.




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