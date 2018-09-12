Başkale'de 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bebleşin Jandarma Karakolu Asayiş yol kontrol noktasında üzerinde 'teknik servis' yazılı 38 FJ 823 plakalı hafif ticari kamyonetten şüphelenilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan getirilip batı illerine götürülmek üzere 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.K ile yanında bulunan M.V gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.