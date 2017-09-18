Başkale’de 21 kilometre sıcak asfalt yapıldı

Başkale Belediyesi, ilçe merkezinde yaptığı sıcak asfalt çalışmasının ardından yeni ve eski yollara çizgi çizerek, daha temiz olması için temizlik çalışması yaptı. Belediye tarafından gerçekleştirilen yol çizgi çalışmaları kapsamında mahallelerin yolları beton yol olarak yapıldı. Beton yola uygun olarak üretilen 21 bin metrekare soğuk yol çizgi boyası kullanılarak yol çizgileri çizildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, yol ve çevrede temizlik çalışması yaptı. 6 iş makinesinin desteğiyle 50 personel tarafından temizlik çalışması sonrası tüm çöp ve hafriyat malzemesi toplanarak caddeler baştan sona yıkandı.

Belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyan vatandaşlar, yolların yenilenmesi ve temizlenmesinden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.