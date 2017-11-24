Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Sabah saatlerinde hükümet konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Başkale İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Buradaki etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Engin Kahraman, Garnizon Komutan Vekilli Orhan Kurtoğlu, Binbaşı Selman Belgin, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından slayt gösterimi yapılarak, şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Program, Kaymakam Öztürk’ün İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara’ya Türk bayrağı hediye etmesiyle sona erdi.