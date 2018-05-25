Başkale’de 33 Kaçak kaçak Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Öndersert mevkiinde yaya halinde bir grubun ilerlediğini fark etti. Grubu durdurarak kimlik isteyen jandarma, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2’si bebek 8 çocuk 8 bayan 15 yetişkin olmak üzere 33 Afganistan uyruklu kaçak mültecileri yakaladı. Mülteciler sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Uzun zaman yemek yemeyen ve aç kaldıkları öğrenilen mültecilere sıcak yemek ve süt ikram edildi. Daha sonra şahıslar Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü gönderilirken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.