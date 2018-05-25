Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 13:59

Başkale’de 33 Kaçak kaçak Yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 33 kaçak mülteci yakalandı.

Başkale’de 33 Kaçak kaçak Yakalandı

25 Mayıs 2018 13:59


Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Öndersert mevkiinde yaya halinde bir grubun ilerlediğini fark etti. Grubu durdurarak kimlik isteyen jandarma, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2’si bebek 8 çocuk 8 bayan 15 yetişkin olmak üzere 33 Afganistan uyruklu kaçak mültecileri yakaladı. Mülteciler sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Uzun zaman yemek yemeyen ve aç kaldıkları öğrenilen mültecilere sıcak yemek ve süt ikram edildi. Daha sonra şahıslar Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü gönderilirken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç