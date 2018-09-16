Başkale'de 4 bin bağ ot kül oldu

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vahdettin Aslan isimli vatandaşa ait 4 bin bağ ot kırsal bölgede alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede su ve küpükle yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 4 bin bağ otun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.