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Başkale'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu. Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 40 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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