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31 Ağustos 2018 14:57

Başkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 41 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale’de 41 kaçak göçmen yakalandı

31 Ağustos 2018 14:57


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırındaki Kaşkol ve Eşmepınar mahalleleri arasında bulunan Sarısu mevkiinde ilerleyen iki grubu durdurdu. Gubun yanına giden güvenlik güçleri, yaptıkları kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 41 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




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