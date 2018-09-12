Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkiinde yürüyen grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 1'i kadın 43 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.