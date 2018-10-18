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Başkale'de 43 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 43 kaçak şahıs yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 43 kaçak şahıs yakalandı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar ile Albayrak jandarma karakol komutanlığına bağlı ekipler, sınırdaki devriye görevi sırasında İran sınırındaki Sultan Çayır mevkiinde iki grubun ilerlediğini fak etti. Yapılan kontrollerde yurda yasadışı yollardan giriş yapan ve batı illerine gitmek isteyen 8'i kadın ve 10'u çocuk 43 Afganistan ve Pakistanlı yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edilen yabancı uyruklu kaçak şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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