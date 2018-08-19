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19 Ağustos 2018 15:08

Başkale’de 43 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 43 kaçak mülteci yakalandı.

Başkale’de 43 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

19 Ağustos 2018 15:08


Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında İran sınırında bulanan Kaşkol Mahallesi Sarısu Mevkiinde yaya halinde bir grubun ilerlediğini fark etti. Grubu durdurarak kimlik isteyen jandarma, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 1’i bebek 8’i çocuk 10 bayan ve 24 yetişkin olmak üzere 43 Afganistan uyruklu kaçak mültecileri yakaladı. Mülteciler sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.


Uzun zaman yemek yemeyen ve aç kaldıkları öğrenilen mültecilere sıcak yemek ve süt ikram edildi. Daha sonra şahıslar Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe genelinde yaklaşık bir ayda bine yakın kaçak mültecinin yakaladığı belirtildi.




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