Başkale'de 5 bin bağ ot yandı

Van'ın Başkale ilçesinde Bişar Akdeniz isimli vatandaşa ait 5 bin bağ ot yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ortayazı Mahallesi'nde ikamet eden Bişar Akdeniz'e ait ot yığını, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Alevlerin yakınlarda bulunan evlere sıçraması önlenirken, yangında ise yaklaşık 5 bin bağ ot kül oldu.