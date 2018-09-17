Başkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı

VAN (İHA) –Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin Jandarma Karakolu ile Güzeldere Jandarma Karakolu yol kontrol noktalarından yaya geçmeye çalışan iki ayrı grubu durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 kadın ve 2'si çocuk toplam 72 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, daha sonra Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.