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26 Ağustos 2018 09:43

Başkale’de 81 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, merkez ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Başkale’de 81 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

26 Ağustos 2018 09:43


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”25 Ağustos 2018 günü Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerimizce; ilimiz Başkale ilçesi Albayrak - Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda, beton menfez içerisine yerleştirilmiş 4 adet plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.




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