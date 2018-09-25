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Başkale'de 98 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 98 kaçak şahıs yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 98 kaçak şahıs yakalandı.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sınırda yapılan devriye görevi sırasında bir grubun seyir halinde ilerlediğini fark edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda grubun yurda yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak şahıslar olduğu tespit edildi. 18'i kadın ve 16'sı çocuk toplam 98 yabancı uyruklu şahsa, İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edildi.


Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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