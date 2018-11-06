Başkale'de “Aile İçi İletişim ve Çocuk Eğitimi” semineri

Başkale Belediyesi tarafında yürütülen “Değişimin Adı Kadın Eli Çocuk Sesi” SODES projesi kapsamında belediyenin kadın personelleri ile çok sayıda Başkaleli kadına seminer verildi.

Başkale'de görev yapan öğretmenlerden Kardelen Çakır ile Cemre Sayım'ın sunumlarıyla verilen seminerin çok faydalı olduğunu belirten kadınlar, verilen eğitimlerle kadınların bilinçlenmesi gerektiğini söylediler.