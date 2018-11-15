Başkale'de aspir hasadı

Van'ın Başkale ilçesinde buğday ve yoncadan sonra alternatif tarım ürünü olarak deneme amaçlı ekilen aspir bitkisinin hasadı yapıldı.

Başkale'nin iklim şartlarına ve coğrafi özelliklerine uygun olduğu kanısına varan çiftçiler, Büklümdere Mahallesi'nde yaklaşık 600 dekar arazide deneme amaçlı ekilen aspir bitkisinin hasadı yapıldı. İlçede bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçiler, bu konuda kendilerine yol gösteren ve destek veren Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'a ve Başkale Ziraat Odası bünyesinde çalışan tarımsal yayım ve danışmanlık sunan ziraat mühendislerine teşekkür ettiler.

Hasadın yapıldığı köyde çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Aşkan, Başkale'de aspir bitkisinin hasadını yaptıklarını belirterek, “Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçilerin bekledikleri an geldi. İlk defa ve deneme amaçlı ektikleri aspirin hasadına başlandı. Hasadın yapılmasıyla birlikte çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Aspir, alternatif kullanım alanlarının bulunması nedeniyle gözde bir bitkidir. Bölgede aspir tarımının ve buna benzer ürünlerin ekiminin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Her birimizin fert olarak bu açığın giderilmesi için yapacağımız çalışma hem kendimiz hem ilçemiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir” dedi.

Aspir ekimi yapan çiftçilere mazot ve gübre desteklemesi de yapılıyor.