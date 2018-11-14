Başkale'de avcı eğitim kursu düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüz ile Van-Başkale Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından ortaklaşa, Avcılara yönelik Avcı Eğitim Kursu düzenlendi. Avcı eğitim kursuna katılan avcı adaylarına yönelik 32 saatlik kursun sonunda sınav düzenlenmiş ve sınavda başarılı olan 12 kursiyere Avcı Eğitim Sertifikaları verildi. Van İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında merkez ve ilçelerimizde toplam 5 Avcı eğitim kursu açılmış olup, toplamda 90 Kursiyere avcı eğitim sertifikaları verildi.