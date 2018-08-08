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08 Ağustos 2018 23:46

Başkale’de bakkalar ve marketler denetlendi

Van’ın Başkale Belediyesi gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Başkale’de bakkalar ve marketler denetlendi

08 Ağustos 2018 23:46


Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bakkal ve marketler hakkında yasal işlem yapılırken çoğu bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.


Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi tüketicileri aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyardı. Ayrıca yaptıkları denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulundular.




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