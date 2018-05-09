Başkale’de Bilim Fuarı

Başkale Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 4 öğretmenin danışmanlığında fizik, kimya ve biyoloji dallarında olmak üzere hazırlanan 10 proje, bugün okulda açılışı gerçekleştirilen fuarda sergilendi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, Başkale Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Aşan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı sergi, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin çalışmalarından dolayı tebrik eden Kaymakam Öztürk, daha sonra öğrencilerin anı defterlerini imzaladı.

Buradaki programın ardından Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna geçen Öztürk, öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların sergilendiği bilim fuarını gezdi.