Başkale’de canavara benzeyen taş ilgi odağı oldu

İlçenin Belliyurt Mahallesi’nde 15 metre uzunluğundaki taş, canavara olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Civarda yaşayan halkın ve turistlerin akınına uğrayan taş için anlatılan hikaye ise bir o kadar ilgi görüyor. Belliyurt Mahallesi sakinleri, rivayetlere göre eski dönemlerde tarlada çalışan babasına yemek götürmek isteyen hamile bir kadının dere kenarında karşılaştığı bir ejderhadan kurtulmak için Allah’a dua ettiği ve bunun üzerine gerçekleşen duası ile ejderhanın taşlaştığını söylüyorlar.

Dilden dile dolaşan bu hikaye ile ilçenin Belliyurt Mahallesi’ndeki taş, meraklıların ve turistlerin ilgi odağı olmuş.