Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:05

Başkale’de canavara benzeyen taş ilgi odağı oldu

Van’ın Başkale ilçesinde canavara benzerliğiyle şaşırtan taş ilgi odağı oldu.

Başkale’de canavara benzeyen taş ilgi odağı oldu

10 Temmuz 2017 11:05


İlçenin Belliyurt Mahallesi’nde 15 metre uzunluğundaki taş, canavara olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Civarda yaşayan halkın ve turistlerin akınına uğrayan taş için anlatılan hikaye ise bir o kadar ilgi görüyor. Belliyurt Mahallesi sakinleri, rivayetlere göre eski dönemlerde tarlada çalışan babasına yemek götürmek isteyen hamile bir kadının dere kenarında karşılaştığı bir ejderhadan kurtulmak için Allah’a dua ettiği ve bunun üzerine gerçekleşen duası ile ejderhanın taşlaştığını söylüyorlar.


Dilden dile dolaşan bu hikaye ile ilçenin Belliyurt Mahallesi’ndeki taş, meraklıların ve turistlerin ilgi odağı olmuş.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    29°C
  • Salı
    Açık
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:44
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!